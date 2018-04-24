VI республиканский ифтар пройдет 26 и 27 мая в Казани

VI республиканский ифтар пройдет 26 и 27 мая в Казанской академии тенниса. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ожидается, что всего в ифтаре примут участие 10 тыс. мусульман — жителей и гостей Казани. В их числе социально незащищенные категории населения — многодетные и малоимущие семьи, дети-сироты, инвалиды, слепые и другие люди с ограниченными возможностями здоровья. Также будут приглашены руководители различных уровней, представители мусульманского духовенства регионов России, послы мусульманских государств в РФ, полномочные представители национальных республик, общественные деятели.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2018 году Республиканский ифтар разделят на мужской и женский.