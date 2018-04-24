ВЦИОМ: около 25% интернет-пользователей в РФ выступают за сохранение доступа к Telegram

Каждый четвертый российский интернет-пользователь отметил важность сохранения доступа к Telegram, для 64% этот вопрос не имеет принципиального значения. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«Для 64% опрошенных «интернетчиков» не важен вопрос доступности Telegram в России (в т. ч. 43% — «совершенно не важно»). Возможность общения через мессенджер считают актуальной для российских пользователей 24% (эта доля заметно выше среди 18—24-летних — 45%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство опрошенных слышали о суде по блокировке доступа к мессенджеру в России (65%, из них 21% внимательно следили за событиями). При этом социологи отмечают низкий интерес к самому мессенджеру среди россиян — в Telegram общаются только 12% респондентов.

Самыми популярными мессенджерами пользователи назвали WhatsApp (59%) и Viber (45%).

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

