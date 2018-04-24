Дело о фальсификации продукции «Татспиртпрома» отправили на пересмотр

Верховный суд (ВС) Татарстана отменил приговор предполагаемым бутлегерам Александру Мамшеву и Яну Ахметшину. Ранее Московский райсуд Казани назначил им по 2 года колонии за фальсификацию алкоголя, в том числе под брендом «Татспиртпрома».



Компания как правообладатель товарного знака, ссылаясь на свои расчеты, взыскала с осужденных свыше 1 млн рублей. Отмечается, что ВС, раскритиковав райсуд за нарушения и усомнившись в оценке ущерба, распорядился вернуть дело на новое рассмотрение, передает «Коммерсант».

ВС рассмотрел апелляционные жалобы Мамшева и Ахметшина, которые приговором Московского райсуда Казани от 13 февраля 2018 года получили по 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается, что бутлегеры не добивались оправдания, но назвали приговор «излишне суровым» и попросили назначить им условные сроки.

ВС посчитал экспертизу изъятой спиртосодержащей жидкости неполной и усомнился в оценке ущерба, причиненного «Татспиртпрому».

Напомним, Мамшева и Ахметшина задержали в апреле 2017 года. В ходе обысков у них было изъято 36 тонн спирта и 10 тонн готовой к реализации продукции.

Ранее в Оренбуржье производитель Hennessy отсудил у местных бутлегеров 89 млн рублей.