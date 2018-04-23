В Ульяновске открыли туристический информационный центр для жителей и гостей города

В Ульяновске открыли туристический информационный центр, в котором можно будет получить консультацию волонтеров, приобрести сувениры и забронировать билеты.

«В течение месяца туристский информационный центр будет работать в тестовом режиме, к 1 июня мы запустим его в полную силу. В центре будут работать не только консультанты-волонтеры, здесь же разместится сувенирная лавка, появится возможность бронирования билетов. Соответственно, будет представлен полный комплекс услуг, который будет необходим как туристу, так и жителю нашего города», — цитирует директора Агентства по туризму Ульяновской области Юлию Скоромолову ТАСС.

Ранее стало известно, что Государственный комитет РТ по туризму закупит различную информационную продукцию к чемпионату мира 2018 года. В том числе подрядчик должен будет установить купол, промостойки, таблички с надписью, скамьи, а также должен будет обеспечить доставку и охрану установленных объектов.