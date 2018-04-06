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Татарстанский комитет по туризму закупит информационную продукцию к ЧМ-2018 почти на 7 млн рублей

16:54, 06.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Татарстанский комитет по туризму закупит информационную продукцию к ЧМ-2018 почти на 7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Государственный комитет РТ по туризму закупит различную информационную продукцию к чемпионату мира 2018 года.

В тендере указано, что исполнитель должен будет установить купол, промостойки, таблички с надписью, скамьи, а также должен будет обеспечить доставку и охрану установленных объектов.

Кроме того, комитет заказал туристические карты и справочники болельщика на шести языках: русском, английском, немецком, испанском, татарском, французском.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Татарстану 503 млн рублей на временные инфраструктурные объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года. Зампредседателя госкомитета по туризму РТ Артур Абдрашитов рассказал, что с 1 июня в Казани к ЧМ-2018 установят четыре информационных шатра для туристов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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