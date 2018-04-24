За пьяный дебош на борту осужден пассажир авиарейса Уфа — Пхукет

В Башкирии вынесли приговор жителю Стерлитамака, который в ноябре 2017 года был снят полицией с самолета Уфа — Пхукет. За хулиганство в авиалайнере он наказан уголовным штрафом в 300 тыс. рублей.



Кроме того, Приволжская транспортная прокуратура намерена проконтролировать, чтобы этот осужденный оказался в «черном списке» граждан, чьи права пользования воздушным транспортом ограничены. Соответствующий список, в соответствии с поправками в Воздушный кодекс РФ, может появиться в России уже 4 июня 2018 года.

Уфимский райсуд установил, что обвиняемый в хулиганстве минувшей осенью запланировал вояж в Таиланд, но оказался на борту самолета авиакомпании «Икар» нетрезвым и сразу после посадки стал вести себя неадекватно, материться, выкрикивать угрозы пассажирам и проводникам, которые пытались его успокоить, а также бить кулаком в спинку впереди стоящего кресла, на котором находились пассажир с малолетним ребенком. Командир самолета вызвал подмогу, дебошира сняли с борта, и самолет улетел без него.

Ранее комиссия правительства РФ поддержала проект закона об ужесточении административных штрафов за курение в самолете и отказ застегнуть ремни безопасности.