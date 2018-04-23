Путин подписал закон об освобождении доходов волонтеров от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет взимание подоходного налога (НДФЛ) с доходов волонтеров, связанных с добровольческой деятельностью, и президентских грантов. Документ опубликован на сайте правовой информации.

От подоходного налога освобождаются выплаты, полученные волонтерами на возмещение расходов при покупке форменной одежды, найме жилья, проезда к месту осуществления добровольческой деятельности и обратно, на питание, оплату средств индивидуальной защиты, а также страховых взносов на добровольное медицинское страхование. Также налог не будет взиматься с президентских грантов по всем направлениям.

Напомним, в конце февраля правительство РФ одобрило законопроект об освобождении волонтеров от уплаты налогов на доходы, полученные ими в виде выплат на возмещение понесенных расходов.