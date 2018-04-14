В Оренбурге приставы принудительно закрыли ТК «Три кита» из-за проблем с безопасностью

В Оренбурге приставы исполнили предписание суда и закрыли торговый комплекс «Три кита». Причиной послужили множественные нарушения правил безопасности.

«Согласно решению Ленинского районного суда, с 14.04.2018 года доступ в помещения ТК «Три кита» ограничен», — цитирует портал ural56.ru объявление, размещенное на всех входах в торговый центр.

Директор МКП «ГорТоргСевис» Юрий Колбанев рассказал, что городские власти договорились с восемью торговыми центрами, в которых могут разместиться предприниматели из «Трех китов».

Прокурор Оренбурга Андрей Жугин подчеркнул, что комплекс представляет опасность «как для персонала, так и для покупателей».

«Рассмотрение иска о прекращении деятельности этого ТК будет 25 апреля», — сказал прокурор.

Напомним, что о нарушениях в «Трех китах» говорил еще глава Оренбурга Евгений Арапов. Он высказал претензии к торговому центру 27 марта.