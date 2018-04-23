В Удмуртии директора музея-заповедника «Иднакар» оштрафовали за нарушения в сфере госзакупок

В Глазове директора музея-заповедника «Иднакар» оштрафовали за нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Она должна выплатить 50 тыс. рублей.

В 2017 году музей получил 2 млн рублей субсидии на ремонт крыши здания, передает «Сусанин».

«С целью обхода конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» руководителем учреждения культуры произведено дробление закупки путем заключения 2 контрактов на суммы, не превышающие 400 тыс. рублей в период с апреля по июнь 2017 года», — цитирует издание сообщение прокуратуры.



