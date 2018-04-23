В Уфе фонтаны начнут работать с 27 апреля

Власти Уфы запустят первый фонтан 27 апреля. Всего коммунальщики готовят к работе 19 фонтанов.

В этот период заработают объекты в сквере имени Салавата Юлаева, у Дворца имени С. Орджоникидзе.

С 28 апреля городские власти запустят фонтаны в скверах имени Мустая Карима и «Моторостроитель», а также на площади перед кинокомплексом «Искра».

С 1 мая начнет работать фонтан «Семь девушек», передает gorobzor.ru. Также в этот день запустят фонтан в парке имени В.И. Ленина, в сквере ДТ «Орион» на улице Таллинской и в парке «Первомайский».

Напомним, что администрация Уфы объявила тендер на строительство фонтана на площади Ленина перед Горсоветом. Начальная цена контракта составляет 30 млн рублей.



