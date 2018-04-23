Южная Корея прекратит вещание против КНДР в буферной зоне

Южная Корея прекратит с 23 апреля вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне в преддверии намеченного на 27 апреля в целях снижения военной напряженности в преддверии саммита Юга и Севера 2018 года.



«Мы надеемся, что эта мера приведет к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга», — передает агентство «Ренхап» со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

С 2015 года после 11-летнего перерыва Южная Корея вела «психологическую войну» против КНДР, частью которой было вещание из громкоговорителей по несколько часов в день передач с критикой северокорейской системы и руководства в Пхеньяне.

При этом пропагандистские программы были в основном направлены на военных КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных испытаний с 21 апреля.

