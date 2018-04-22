Россия не будет давать США односторонние гарантии о невмешательстве в выборы

Москва не будет признавать обвинения Вашингтона во вмешательстве в избирательную кампанию. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских в интервью газете «Коммерсант».

Так он прокомментировал заявление посла США Джона Хантсмана о том, что Вашингтон будет готов вернуться к рассмотрению вопроса о проведении переговоров по кибербезопасности в случае отсутствия вмешательства Москвы в ноябрьские выборы в Конгресс.

«Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — отметил Крутских.

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США по разведке объявил расследование о «вмешательстве» России в американские президентские выборы завершенным.