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В Казани и Иннополисе запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram

21:30, 22.04.2018
В Казани и Иннополисе запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram
Фото: скриншот Instagram.com

Жители Казани и Иннополиса сегодня, в 19.00, запустили самолетики в поддержку Telegram. Акция приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера на территории России.

Сегодня утром Telegram призвал российских пользователей в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик в знак поддержки «свободного интернета». Позже в мессенджере попросили убрать за собой.

Справка

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

ТехнологииТелекоммуникации Татарстан
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