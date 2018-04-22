В Казани и Иннополисе запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram

Жители Казани и Иннополиса сегодня, в 19.00, запустили самолетики в поддержку Telegram. Акция приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера на территории России.

Сегодня утром Telegram призвал российских пользователей в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик в знак поддержки «свободного интернета». Позже в мессенджере попросили убрать за собой.