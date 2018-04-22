В Казани и Иннополисе запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram
Жители Казани и Иннополиса сегодня, в 19.00, запустили самолетики в поддержку Telegram. Акция приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера на территории России.
Публикация от Игорь Суханов (@ghostzillah) 22 Апр 2018 в 9:03 PDT
Сегодня утром Telegram призвал российских пользователей в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик в знак поддержки «свободного интернета». Позже в мессенджере попросили убрать за собой.
Публикация от Olga Smirnova (@luzhajka) 22 Апр 2018 в 9:34 PDT
Справка
Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.
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