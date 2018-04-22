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ГИБДД предупредила о гололеде в Татарстане 23 апреля

20:49, 22.04.2018
ГИБДД предупредила о гололеде в Татарстане 23 апреля
Фото: Pixabay.com

В ГИБДД предупредили о возможном образовании гололеда на дорогах в Татарстане 23 апреля.

Завтра, по прогнозам синоптиков, в РТ ожидается усиление ветра порывами до 15—17 м/с и кратковременная метель. В связи с этим на дорогах и возможно образование гололедицы.

«Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться с заменой зимних шин на летние и напоминает, что менять резину необходимо при среднесуточной температуре окружающего воздуха выше 5—7 градусов по Цельсию и сохранении данных значений в течение семи дней», — сообщили в ведомстве.

Сегодня МЧС ввело в районах Татарстана режим «повышенной готовности» из-за штормового предупреждения.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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