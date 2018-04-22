Социал-демократическую партию Германии впервые за 150 лет возглавила женщина

Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) возглавила Андреа Налес. Она стала первой за 150 лет существования СДПГ женщиной на данном посту.

Как сообщает Tagesschau, за Налес проголосовали 414 делегатов (66%). Ее противницу Симоне Ланге поддержали 72 человека (27,5%).

Всего в голосовании участвовали 624 делегата. 38 из них решили не отдавать свой голос ни одной из претенденток.

14 марта Ангелу Меркель переизбрали на пост канцлера Германии — она получила 364 голоса из 688 действительных голосов. Этому предшествовало подписание Меркель, лидером Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером и исполняющим обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии Олафом Шольцом коалиционного соглашения о создании нового правительства.