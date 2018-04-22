Россия и США отказались от участия в докапитализации Всемирного банка

Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов России Сергей Сторчак в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

При этом он уточнил, что Штаты сохранят блокирующий пакет во Всемирном банке, который будет снижен с 20% до 15%.



«Мы [Россия] исходим из того, что не будем участвовать. Во-первых, мы не очень солидарны с тем, что IDA (входит в группу ВБ, — прим. ТАСС) поддерживается на плаву за счет прибыли, которую получает банк, а прибыль банка получается за счет самых нуждающихся акционеров — заемщиков. И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», — цитирует Сторчака ТАСС.

Ранее сообщалось, что члены Всемирного банка решили пойти на докапитализацию в размере $13 млрд. $7,5 млрд перечислят Международному банку реконструкции и развития, остальные $5,5 млрд направят Международной финансовой корпорации.