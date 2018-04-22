Telegram призвал россиян запустить бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Telegram призвал российских пользователей 22 апреля в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик в знак поддержки «свободного интернета». Сообщение появилось в канале сервисных уведомлений мессенджера.

«Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня, ровно в 7 вечера», — говорится в сообщении.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.



Сегодня многие российские пользователи жаловались на сбой в работе поисковой системы Google.