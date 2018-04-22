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Telegram призвал россиян запустить бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

13:42, 22.04.2018 2
Telegram призвал россиян запустить бумажные самолетики в поддержку свободного интернета
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Telegram призвал российских пользователей 22 апреля в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик в знак поддержки «свободного интернета». Сообщение появилось в канале сервисных уведомлений мессенджера.

«Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня, ровно в 7 вечера», — говорится в сообщении.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

Сегодня многие российские пользователи жаловались на сбой в работе поисковой системы Google.

ТехнологииIT
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    И без бумажных самолетиков мусора на улице предостаточно
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  • Анонимно 22 апр
    И без бумажных самолетиков мусора на улице предостаточно
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