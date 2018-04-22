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Россияне пожаловались на сбой в работе Google

06:45, 22.04.2018 1
Россияне пожаловались на сбой в работе Google
Фото: pixabay.com

Сбой в работе поисковой системы Google зафиксирован в нескольких городах России в ночь на 22 апреля. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, сбой произошел около 00.49 мск. Почти 70% пользователей, пожаловавшихся на проблемы с доступом Google, не могут открыть сайт Google, оставшиеся 30% не могут войти в свои аккаунты в сервисе.

Из неофициальной копии выгрузки реестра, которую Роскомнадзор передает операторам связи для блокировки сайтов, следует, что ведомство заблокировало несколько IP-адресов Google.

Доступ ограничен к IP-адресам 74.125.131.101 и 64.233.165.106, которые, согласно данным сервиса ipinfo.io, принадлежат Google, сообщает «Дождь».

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

ТехнологииIT
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Роскомнадзор, спасибо, что оставили меня без гугла! Мы вас очень любим!
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