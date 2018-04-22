Российский боксер Кузьмин победил в поединке с Карпенси в США

Российский боксер Сергей Кузьмин в супертяжелой категории победил американца Джеремайи Карпенси нокаутом в шестом раунде. Поединок состоялся в Нью-Йорке.

Теперь на счету 30-летнего Кузьмина 12 побед (9 нокаутом), ни одного поражения. Россиянин занимает 23-е место в рейтинге WBC. Кузьмин рассчитывает претендовать на титул чемпиона мира через два-три боя, передает ТАСС.

В активе 28-летнего Карпенси 15 побед (6 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья.

Кузьмин является победителем (2010) и серебряным призером (2013) чемпионатов Европы, двукратным чемпионом России среди любителей. Его дебют на профессиональном ринге состоялся в ноябре 2014 года.

Ранее «Реальное время» писало, что российский боксер Александр Поветкин занял первое место в обновленном рейтинге тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA).