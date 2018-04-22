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В парке Якутова могут организовать фан-зоны ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев»

10:41, 22.04.2018

Дизайнеры предложили организовать в уфимском парке имени Якутова фан-зоны ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». Проект могут включить в план реконструкции парка.

Предполагается, что на территории парка появится тематическая зона для фотографирования и другие развлечения для болельщиков, передает «Башинформ».

Также планируется организовать на Солдатском озере 3D-фонтан и тактильный парк с отдельными дорожками и стеной. Также должен измениться общепит в парке.

Напомним, что на реконструкцию фонтана на площади перед Горсоветом власти Уфы готовы потратить до 30 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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