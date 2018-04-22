Оренбургский арбитраж признал банкротом «Реалстрой»

Арбитражный суд Оренбургской области признал банкротом ООО «Реалстрой». Конкурсное производство продлится шесть месяцев.

Суд решил рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры конкурсного управляющего 7 мая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты «Коммерсант». Пока утвержден исполняющий обязанности управляющего.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Реалстрой» зарегистрировано в Оренбурге в мае 2010 года. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Компанию возглавляет Какауридзе Каха Шалвович. В 2016 году убыток компании составил 5,2 млн рублей.

Напомним, что в области также зарегистрирована компания «Оренбург-РеалСтрой» владельцем которой является депутат областного собрания Александр Кузнецов. Он попал в обзор доходов депутатов Оренбуржья от «Реального времени», заработав за год 33,4 млн рублей.