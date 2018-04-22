Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +10
В воскресенье, 22 апреля, в Республике Татарстан ожидается пасмурная погода. В большинстве районов РТ ожидаются дожди.
Максимальная скорость ветра составит 7—15 м/с.
По данным Gismeteo, температура воздуха по Татарстану составит до +10.
В Казани днем и вечером ожидается от +5°С до +9°С. В Набережных Челнах в это же время температура воздуха составит от +5°С до +8°С.
Ранее МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 18 часов 21 апреля до 18 часов 22 апреля 2018 года.Общество Татарстан
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