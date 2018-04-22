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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +10

05:30, 22.04.2018
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +10
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 22 апреля, в Республике Татарстан ожидается пасмурная погода. В большинстве районов РТ ожидаются дожди.

Максимальная скорость ветра составит 7—15 м/с.

По данным Gismeteo, температура воздуха по Татарстану составит до +10.

В Казани днем и вечером ожидается от +5°С до +9°С. В Набережных Челнах в это же время температура воздуха составит от +5°С до +8°С.

Ранее МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 18 часов 21 апреля до 18 часов 22 апреля 2018 года.

Общество Татарстан
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