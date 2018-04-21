Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США посетить грозненский СИЗО

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил посетить СИЗО в республике и.о. госсекретаря США республику Джона Салливана.

«Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется», — написал он во «ВКонтакте».

По его словам, в США стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить людей заработной платы и обречь их на жалкое существование.

Вчера, как пишет ТАСС, Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. В документе ведомство подвергло критике Сирию, Мьянму, КНДР, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию. Отдельно при перечислении различных нарушений в сфере прав человека в России упомянуты Крым и Чечня.

Ранее Кадыров сообщили, что в Сирии убили корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный».