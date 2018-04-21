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В Сирии убили корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный»

00:21, 21.04.2018
В Сирии убили корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный»
Фото: av.m.wikipedia.org / Aziz1005

В сирийском Дамаске убили внештатного корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаба Балана. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров во «ВКонтакте».

«Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой (молитвой, — прим. ред.) в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан», — говорится в сообщении.

Кадыров выразил соболезнования творческому коллективу «Грозного», а также родным и близким журналиста.

11 апреля в Сирии обстреляли автобус с российскими журналистам, трое пострадали.

Происшествия
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