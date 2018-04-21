Виталий Калешин: «Москва не сразу строилась. Курбану Бекиевичу нужно время»

Бывший защитник «Рубина» Виталий Калешин перед матчем 27-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов» поделился с корреспондентом «Реального времени» своими впечатлениями от встречи, посвященной 60-летию клуба.

— Есть ностальгические чувства от возвращения на эту площадь, этот стадион, общения с казанскими болельщиками?

— Ну конечно, такое ощущение, будто никуда не уезжал. Есть даже ощущение, как-будто я действительно все еще играю здесь. Когда я здесь был, «Казань Арена» еще только строилась, и для меня родной стадион именно Центральный, и я очень рад, что праздник сегодня проходит именно здесь. Только положительные эмоции, и большое спасибо клубу, что устроили это мероприятие. Потому что только большие клубы помнят историю и ценят это.

— Ты как-то говорил, что лучший тренер в России — это Бердыев. Сейчас он вернулся. Как считаешь, теперь мы увидим тот старый добрый победный «Рубин»?

— Я думаю, что обязательно. Как говорится, Москва не сразу строилась. Курбану Бекиевичу нужно время. Я думаю, что в ближайшие год-полтора «Рубин» опять вернет свои позиции в российском чемпионате и будет бороться за самые высокие места, — пообещал чемпион России в составе казанцев Виталий Калешин.

Напомним, сегодня казанский «Рубин» у себя дома встречался с «Ростовом». Матч завершился ничьей — 1:1.