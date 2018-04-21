«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом»
Казанский «Рубин» дома сыграл вничью с «Ростовом». Матч на Центральном стадионе в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 1:1.
У «Рубина» на 40-й минуте отличился Кристиан Нобоа. Ростовский клуб ответил голом Сергея Паршивлюка на 67-й минуте.
После игры казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице ЧР, их соперник — 11-е.
Следующую игру «Рубин» проведет 30 апреля на выезде с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что Рустем Сайманов назначен генеральным директором «Рубина».СпортФутбол Татарстан
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