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«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом»

18:23, 21.04.2018
«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» дома сыграл вничью с «Ростовом». Матч на Центральном стадионе в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 1:1.

У «Рубина» на 40-й минуте отличился Кристиан Нобоа. Ростовский клуб ответил голом Сергея Паршивлюка на 67-й минуте.

После игры казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице ЧР, их соперник — 11-е.

Следующую игру «Рубин» проведет 30 апреля на выезде с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что Рустем Сайманов назначен генеральным директором «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
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