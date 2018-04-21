Минздрав Удмуртии передумал увольнять медиков-инвалидов из ГКБ №6

Минздрав Удмуртии решил не увольнять медиков-инвалидов. Министерство убедило руководство городской клинической больницы №6 вернуть сотрудников.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал рассказал, что работу сохранят 13 человек, которые изначально стали бороться за свои права. Из них 9 все же были уволены и теперь будут восстановлены, пишет «Российская газета».

В понедельник определится исход аналогичной истории в Республиканском клинико-диагностическом центре.

Ранее одна из медсестер рассказала, что более 120 сотрудников ГКБ №6, имеющих инвалидность, или тех, чей возраст приближается к пенсионному, получили уведомления о переходе на другую работу «по медицинским показаниям».

В Минздраве республики объяснили увольнения необходимостью — якобы инвалиды работали во вредных условиях.