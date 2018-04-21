ФСБ ликвидировала сторонника ИГИЛ, планировавшего теракты в России
ФСБ России пресекла деятельность сторонника ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал устроить теракт в Ставропольском крае.
Как сообщает пресс-служба ведомства, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.
Боевик планировал устроить теракты возле здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.
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