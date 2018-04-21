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ФСБ ликвидировала сторонника ИГИЛ, планировавшего теракты в России

16:03, 21.04.2018 1
ФСБ ликвидировала сторонника ИГИЛ, планировавшего теракты в России
Фото: commons.wikimedia.org / Андрей Стенин

ФСБ России пресекла деятельность сторонника ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал устроить теракт в Ставропольском крае.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.

Боевик планировал устроить теракты возле здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.

Ранее в Дагестане уничтожили связанного с ИГИЛ боевика.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    В руке трупа нашли дымящийся ПМ и рядом несколько тёплых гильз. И Ф-1 в кармане.
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