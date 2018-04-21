В Кирове приставы закрыли три торговых центра и клуб Gaudi

Служба судебных приставов сообщила о закрытии ТЦ «Прайд» в Кирове и ТЦ «Бельетаж» в Кирово-Чепецке. Также была приостановлена деятельность ТЦ «Зенит» и клуба Gaudi.

Причиной послужили нарушения правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба УФССП по Кировской области.

Судебные приставы вручили руководителям ТЦ и клуба постановления о возбуждении исполнительного производства.

Объекты должны устранить все нарушения.

Напомним, что прокуратура Кировской области потребовала приостановить работу 13 объектов в регионе. В их число вошли и закрытые приставами ТЦ.