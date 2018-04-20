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Прокуратура Кировской области потребовала закрыть 13 торговых центров

10:57, 20.04.2018

Прокуратура Кировской области отчиталась о проверках безопасности в торговых центрах.

Всего проверка прошла в 330 торговых центрах, сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура нашла только 11 объектов без нарушений и потребовала закрыть 13 комплексов с наибольшим числом нарушений.

Суды согласились приостановить эксплуатацию шести центров: ТЦ «Прайд», ТЦ «Бельэтаж» и ресторан «Алькатрас» в Кирово-Чепецке, ТЦ «Зенит», РЦ «Гауди», ТЦ «Кировский Универмаг».

При этом во время проверки собственник ТЦ «Лепсе» сам решил закрыть объект.

Ранее власти региона сообщали, что проверки ТЦ в Кировской области завершатся в середине апреля. При этом после предварительной проверки сообщалось, что из 17 ТЦ Кирова только один соответствует всем противопожарным требованиям.

ОбществоВласть Кировская область
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