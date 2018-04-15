Ким Чен Ын пообещал вывести отношения КНДР и Китая на новый уровень

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что выведет двусторонние отношения между Китаем и Северной Кореей на новую стадию развития.

Отмечается, что в начале апреля Китай запретил поставлять в страну товары, которые могут использоваться для производства оружия массового поражения. А в конце марта глава КНДР приезжал в Китай для того, чтобы добиться поддержки Пекина в конфликте с США. Тогда он покинул территорию Северной Кореи впервые с 2011 года, сообщает «Коммерсантъ».

В Южной Корее в то же время надеялись, что визит Ким Чен Ына в Китай поможет решить ядерную проблему и сохранить мир.