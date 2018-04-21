Глава Минфина РФ: влияние последних санкций США на курс рубля минимально

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что влияние последних санкций США на курс рубля оказалось минимальным. Об этом он заявил в ходе весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Первые два дня была волатильность на валютном рынке, но наши действия вместе с Центральным Банком неучастия на валютном рынке тоже сгладили эти колебания. И мы оцениваем как минимальное влияние на курс рубля все вот эти факторы оказали» — цитирует министра ТАСС.

Силуанов также подчеркнул, что российский Минфин будет рассчитывать в основном на внутренний рынок заимствований для финансирования дефицита бюджета, если санкции США коснутся госдолга.

Напомним, что США 6 апреля ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний. По словам Силуанова, в ближайшее время правительство РФ создаст специальную структуру для помощи попавшим под санкции предприятиям.