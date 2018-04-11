В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистам, трое пострадали

В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами, которые возвращались со съемок сюжета в Восточной Гуте.

«Одиннадцатого апреля, около 18.20 (мск), автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия), был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия», — приводит заявление Минобороны РФ «РИА Новости».

По информации ведомства, корреспондент НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и оператор «Звезды» Владислав Додонов получили легкие ранения ног. Всем им была оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в феврале этого года в Сирии обстреляли российский Центр по примирению.