«Ак Барс» победил ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финала Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде московский ЦСКА. Четвертый матч финала Кубка Гагарина закончился со счетом 3:1.

Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу клуба из Казани.

В составе «Ак Барса» шайбы на свой счет записали Джастин Азеведо и дважды Антон Ландер. У ЦСКА отличился Андрей Светлаков.

В предыдущем матче казанцы проиграли со счетом 2:3. Следующая игра между соперниками пройдет 22 апреля в столице Татарстана.