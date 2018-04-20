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«Ак Барс» победил ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финала Кубка Гагарина

22:00, 20.04.2018 5
«Ак Барс» победил ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финала Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде московский ЦСКА. Четвертый матч финала Кубка Гагарина закончился со счетом 3:1.

Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу клуба из Казани.

В составе «Ак Барса» шайбы на свой счет записали Джастин Азеведо и дважды Антон Ландер. У ЦСКА отличился Андрей Светлаков.

В предыдущем матче казанцы проиграли со счетом 2:3. Следующая игра между соперниками пройдет 22 апреля в столице Татарстана.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    МОЛОДЦЫ ТАТАРСТАНЦЫ. КОТЛЫЙМ СЕЗНЕ ТАТАРЛАР.
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  • Анонимно 20 апр
    ТАТАРЛАР АЛГА!!!!
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  • Анонимно 20 апр
    Третий гол был эпичный
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  • Анонимно 20 апр
    Красавчики! Азеведо заслужил поднять кубок. Давайте ребята, еще один шаг!
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  • Анонимно 21 апр
    Ак барс - егетляре, мы Вами гордимся. МОЛОДЦЫ!
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