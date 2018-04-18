«Ак Барс» уступил ЦСКА со счетом 2:3 в матче финальной серии Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» уступил на выезде московскому ЦСКА. Третий матч финала Кубка Гагарина закончился со счетом 2:3. Таким образом, счет в серии стал 2:1.

В составе «Ак Барса» забили Антон Ландер и Станислав Галиев. У ЦСКа отличились Грег Скотт и Кирилл Петров. Последний оформил дубль и принес победу своей команде.

Предыдущий матч между командами закончился со счетом 2:1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет в Москве 20 апреля.