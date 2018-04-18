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«Ак Барс» уступил ЦСКА со счетом 2:3 в матче финальной серии Кубка Гагарина

22:32, 18.04.2018 2
«Ак Барс» уступил ЦСКА со счетом 2:3 в матче финальной серии Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» уступил на выезде московскому ЦСКА. Третий матч финала Кубка Гагарина закончился со счетом 2:3. Таким образом, счет в серии стал 2:1.

В составе «Ак Барса» забили Антон Ландер и Станислав Галиев. У ЦСКа отличились Грег Скотт и Кирилл Петров. Последний оформил дубль и принес победу своей команде.

Предыдущий матч между командами закончился со счетом 2:1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет в Москве 20 апреля.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Такая нелепая потеря шайбы в ОТ
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  • Анонимно 19 апр
    похоже сдали матч
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