«Татфондбанк» вновь подал заявление о банкротстве застройщика «Экопарка «Дубрава» на 1,7 млрд рублей

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд РТ заявление о признании банкротом застройщика ЖК «Экопарк «Дубрава» — строительной компании ООО «Тандем-Д».

Сумма исковых требований составила 1,7 млрд рублей. Заявление зарегистрировано 30 марта и рассматривается в первой инстанции, говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее, 7 февраля, «Татфондбанк» уже подавал в Арбитраж РТ иск о банкротстве «Тандем-Д» на 2,1 млрд рублей. Следующее заседание по нему состоится 26 апреля. В связи с этим «Тандем-Д» готовится передать недостроенные дома в распоряжение АСВ.

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