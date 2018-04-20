«ТрансТехСервис» открыл дилерский центр Mitsubishi в Оренбурге

Торжественное открытие состоялось 19 апреля с участием председателя совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслава Зубарева и президента «ММС Рус» Наоя Накамура.

Двухэтажный автоцентр общей площадью 1 152 кв. м позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Outlander, Pajero Sport, ASX, L200, Pajero. Примечательно, что в день открытия была презентована новая модель японской марки Eclipse Cross. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, приобрести или заказать в нужной модификации, а также доукомплектовать оригинальными аксессуарами Mitsubishi.

Современный дилерский центр выполнен по самым высоким стандартам Mitsubishi Motors. Здесь клиенты смогут воспользоваться полным спектром услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

В ремонтной зоне площадью 342 кв. м работают пост активной приемки, три поста слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и пост мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО — до 300 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

На складе площадью 54 кв. м хранится широкий спектр оригинальных запасных частей, что так же позволяет обеспечить высокий уровень сервиса, оперативно отвечая на запросы клиентов.

Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены бесплатные услуги по диагностике, наружной мойке и хранению шин. Также на время ремонта или сервисного обслуживания им предоставляются услуги такси.

Популярность бренда Mitsubishi Motors и опыт компании «ТрансТехСервис» позволяют рассчитывать на быстрое развитие деятельности нового дилерского центра в регионе. В течение года планируется реализовать не менее новых 200 автомобилей Mitsubishi, среди которых основной вклад должны принести собираемые в России Outlander и Pajero Sport.

Партнерство ТТС и ООО «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России, имеет многолетнюю историю: с 2002 года «ТрансТехСервис» является официальным дилером бренда. В настоящее время дилерские центры Mitsubishi Motors, принадлежащие компании «ТрансТехСервис», работают в Казани, Набережных Челнах, Уфе, Чебоксарах, Йошкар-Оле, а теперь компания официально представляет Mitsubishi Motors и в Оренбурге.

Всего в портфель ТТС входят 22 автомобильных бренда, а география присутствия охватывает 10 городов России. «ТрансТехСервис» представлен в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области.

Партнерский материал