Новости общества

19:38 МСК
Новости раздела
Общество

Берг назначил главу Оренбургского лесничества и.о. замминистра лесного хозяйства области

13:48, 20.04.2018
Берг назначил главу Оренбургского лесничества и.о. замминистра лесного хозяйства области
Фото: orenburg-gov.ru

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг назначил исполняющего обязанности первого замминистра лесного и охотничьего хозяйства региона. Им стал бывший глава ГКУ «Оренбургское лесничество» Михаил Смирнов.

Он занял должность 16 апреля, сообщается на сайте правительства Оренбуржья.

Михаил Смирнов окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальностям «Юриспруденция» и «Лесное дело» — бакалавриат.

Напомним, что в январе Берг уволил главу регионального Минлесхоза и его заместителей за скандальный видеоролик. На записи сотрудники министерства представляли клип, содержащий ряд двусмысленных моментов.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан