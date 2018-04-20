Берг назначил главу Оренбургского лесничества и.о. замминистра лесного хозяйства области
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг назначил исполняющего обязанности первого замминистра лесного и охотничьего хозяйства региона. Им стал бывший глава ГКУ «Оренбургское лесничество» Михаил Смирнов.
Он занял должность 16 апреля, сообщается на сайте правительства Оренбуржья.
Михаил Смирнов окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальностям «Юриспруденция» и «Лесное дело» — бакалавриат.
Напомним, что в январе Берг уволил главу регионального Минлесхоза и его заместителей за скандальный видеоролик. На записи сотрудники министерства представляли клип, содержащий ряд двусмысленных моментов.ОбществоВласть
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