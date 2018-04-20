В Самарской области предложили построить мост через Волгу в районе Октябрьска

В Самарской области могут выбрать новое место для строительства моста через Волгу. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Дмитрия Азарова с жителями Октябрьска.



Депутат городской думы Виктор Станотин предложил построить мост в районе этого города, чтобы дать толчок экономическому развитию. Но, по словам врио губернатора, решение будут принимать федеральные власти.



«Окончательное решение по выбору маршрута правительственная комиссия под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича еще не приняла. Сейчас необходимо сделать дополнительное технико-экономическое обоснование», — цитирует Азарова пресс-служба правительства Самарской области.

По последним данным, строительство моста может занять около 5 лет. Его протяженность составит около 4 километров.

