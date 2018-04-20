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Объемы строительства жилья в Оренбуржье выросли вдвое

13:05, 20.04.2018 1
Объемы строительства жилья в Оренбуржье выросли вдвое
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В январе-марте 2018 года в Оренбургской области введено более 219 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с I кварталом 2017 года этот показатель вырос в 2,1 раза.

При этом объемы строительства индивидуального жилья выросли втрое и достигли 162 тыс. кв. метров, передает ria56.ru.

Таким образом, большая часть построенного в первом квартале жилья — частные дома в сельской местности.

В 29 территориях области ввод жилья превысил уровень первых трех месяцев 2017 года. В самом Оренбурге построено 76,3 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 27,7 тыс. кв. метров.

АналитикаНедвижимость
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    ну фули!! толку что строят, покупает-то кто? либо в ипотеку хамут на всю жизнь либо прочие по третьей четвертой и т. д. трудиться на наше государство жить в съемном жилье и не получать ничего, да зачем тогда строить...
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