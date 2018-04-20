Минстрой РФ рекомендовал властям Татарстана проверить резонансные объекты строительства

Фото: дольщиков ЖК "Миллениум Сити"

Минстрой РФ рекомендовал региональным властям проверить резонансные объекты строительства, на которые в ведомство жаловались граждане.

«Прошу вас, коллеги, в каждом случае разобраться, где надо — инициировать проверку или провести встречу с гражданами»,— цитирует замглавы Минстроя России Никиту Стасишина «Коммерсантъ».



В числе таких регионов Татарстан, Новосибирская область, Краснодарский край, Самарская, Калужская, Амурская, Ивановская, Калининградская области и Санкт-Петербург.

Ранее о своем бедственном положении дольщики проблемного объекта «Маг-Строя» написали в письме министру строительства РФ Михаилу Меню. Еще одно обращение направили на имя президента РТ с жалобой, что их просьбы по достройке 14-летнего долгостроя игнорируют.