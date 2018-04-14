Дольщики ЖК «Миллениум Сити» вышли с пикетом к Дому правительства

Фото: дольщиков ЖК "Миллениум Сити"

Сегодня дольщики ЖК «Миллениум Сити» вышли с пикетом к зданию кабинета министров РТ. Продолжать акцию у стен дома правительства активисты намерены до тех пор, пока стройку не возобновят.

— Мы продолжаем серию одиночных пикетов напротив кабмина. Нашим домом вообще никто не занимается, нет никаких движений, одни обещания и вранье! — сообщают пикетчики.

О своем бедственном положении дольщики проблемного объекта «Маг-Строя» написали в письме министру строительства РФ Михаилу Меню. Еще одно обращение направили на имя президента РТ с жалобой, что их просьбы по достройке 14-летнего долгостроя игнорируют: «Более 200 семей наших дольщиков на протяжении нескольких лет испытывают трудности, вынуждены снимать жилье и платить ипотеки за купленные и оформленные по 214-ФЗ квартиры!»



Завтра дольщики ЖК «Миллениум Сити» и других проблемных строек Казани собираются выйти на общий согласованный митинг.

