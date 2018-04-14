Новости

20:24 МСК
Новости раздела

Дольщики ЖК «Миллениум Сити» вышли с пикетом к Дому правительства

16:13, 14.04.2018 6
Дольщики ЖК «Миллениум Сити» вышли с пикетом к Дому правительства
Фото: дольщиков ЖК "Миллениум Сити"

Сегодня дольщики ЖК «Миллениум Сити» вышли с пикетом к зданию кабинета министров РТ. Продолжать акцию у стен дома правительства активисты намерены до тех пор, пока стройку не возобновят.

— Мы продолжаем серию одиночных пикетов напротив кабмина. Нашим домом вообще никто не занимается, нет никаких движений, одни обещания и вранье! — сообщают пикетчики.

О своем бедственном положении дольщики проблемного объекта «Маг-Строя» написали в письме министру строительства РФ Михаилу Меню. Еще одно обращение направили на имя президента РТ с жалобой, что их просьбы по достройке 14-летнего долгостроя игнорируют: «Более 200 семей наших дольщиков на протяжении нескольких лет испытывают трудности, вынуждены снимать жилье и платить ипотеки за купленные и оформленные по 214-ФЗ квартиры!»

Завтра дольщики ЖК «Миллениум Сити» и других проблемных строек Казани собираются выйти на общий согласованный митинг.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Под лежачий камень вода не течет. Надо шевелиттся. Правильное решение дольщиков.
    Ответить
  • Анонимно 14 апр
    Милениум сити, мы с вами. Дольщики ЖК МЧС дома 3 и 4
    Ответить
  • Анонимно 14 апр
    Только митинги помогут разшевилить чинуш
    Ответить
  • Анонимно 14 апр
    Нет реальной помощи от властей,достройка долгостроев происходит за счёт средств дольщиков.
    Ответить
  • Анонимно 15 апр
    А с чего вы взяли, что власти вам что-то должны дольщикам? Дольщики это инвесторы, которые на свой страх и риск вложили свои деньги в рисковое предприятия. А теперь ТРЕБУЮТ помощи! Вы или просите помощи или ТРЕБУЙТЕ уголовных дел и компенсаций от застройщика. Как говорится "кроилово ведет к попадалову".
    Ответить
  • Анонимно 15 апр
    Пока стройку не возобновят - это долго ждать придется. Надо только этим заниматься, на работу не ходить а только на пикетах быть. Может так дольщиков заметят и проблемы решат. Если мног работать и не посещать пикеты и митинги, все равно повторно денег на квартиру не наберешь.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан