В Нижегородской области могут закрыть 23 торговых центра из-за нарушений пожарной безопасности

ГУ МЧС России по Нижегородской области считает необходимым приостановить работу 23 крупных торговых объектов из-за нарушений норм пожарной безопасности. Об этом заявил врио начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Сергей Воронцов на заседании регионального правительства.

В числе 23 торговых центров, работа которых может быть временно приостановлена, значатся ТЦ «Муравей», ТЦ «Открытый материк», ТРЦ «РИО».

«Это, конечно, может доставить определенные неудобства тем, кто привык ходить в соседние ТРЦ за покупками, но мы не можем идти на компромиссы, поэтому будем жестко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности», — подчеркнул глава региона Глеб Никитин.



Всего в Нижегородской области в настоящее время проведено 318 проверок, 98% из них — совместно с органами прокуратуры. По результатам проверок выявлено 4333 нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ранее МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в 50% проверенных объектов по всей России.