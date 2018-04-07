Власти Кирова закончат проверки торговых центров в середине апреля

Власти Кирова проверили уже 57 из 77 объектов с массовым пребыванием людей. Проверки планируется завершить к середине апреля.

Глава администрации города Игорь Шульгин подчеркнул, что о результатах проведенных мероприятий говорить пока рано, передает портал «Навигатор».

По его словам, власти должны подвести итоги 16 апреля. После этого, руководство города совместно с бизнесом разработает план по устранению нарушений, выявленных инспекциями.

«Работать по ней мы будем открыто, без «двойных стандартов», просто и понятно — есть определенные решения, которые нужно выполнять, чтобы продолжать свою деятельность», — заявил Шульгин.

Напомним, что проверки кировских торговых центров начались после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Ранее сообщалось, что из 17 ТЦ Кирова только один соответствует всем противопожарным требованиям.