В России разработают стандарты расстановки камер на дорогах

При комитете Госдумы по транспорту и строительству создадут рабочую группу, которая законодательно определит, где и в каких случаях можно устанавливать дорожные камеры контроля скорости движения.



Системы автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех регионах России.

Количество записывающей аппаратуры сейчас никак не регулируется, кроме установки видеокамер на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах, которые пересекают автомобильные дороги.

В результате на отдельных участках дорог может быть установлено по несколько устройств, фиксирующих скоростной режим, а автовладелец может быть оштрафован за одно и то же нарушение несколько раз.

«Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы. Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно», — цитирует «Парламентская газета» зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.



Ранее правительство РФ предложило штрафовать работодателей за недосып их водителей.

