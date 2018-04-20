Год занятий в самом дорогом фитнесе Уфы обойдется в 100 тысяч рублей, а в самом дешевом в 8,5 тысячи

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила обзор фитнес-центров Уфы. Годовой абонемент в самом дорогом комплексе стоит 99,9 тыс. рублей, а в самом дешевом 8,5 тыс. рублей.

Самым дорогим стал Jamm Fit. Центр предлагает популярные сейчас EMS-тренировки. В них используются специальные устройства, которые посылают электрические сигналы, вызывающие сокращение мышц. Разовое занятие в клубе стоит 2 тыс. рублей.

Наиболее скромная цена зафиксирована в фитнес-центре «Медведь» на Черниковской. За годовой абонемент в нем просят 8,5 тыс. рублей. Разовое посещение оценивается в 100 рублей.

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