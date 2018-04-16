Центробанк отозвал лицензию у банка «ОФК»

Банк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО Банк «Объединенный финансовый капитал».

У московского банка отзывают лицензию с 16 апреля 2018 года, сообщается на сайте регулятора.

По данным регулятора, проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. Отмечается, что банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные «схемы» в целях формального соблюдения установленных ЦБ пруденциальных норм деятельности.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у костромского «КБ Конфидэнс Банк», севастопольского ПАО Банк «ВВБ», у московского «Лайтбанка», а также у самарского «АктивКапитал Банка» и у «Телекоммерц Банка».