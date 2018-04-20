В ЕС призвали запретить программы «Касперского»

Евродепутат от Польши Анна Фотыга, которая в 2016 году была автором резолюции Европарламента о противодействии российским СМИ, предложила внести в разрабатываемый проект заявления о кибербезопасности пункт с призывом запретить использование в учреждениях ЕС продуктов «Лаборатории Касперского».



«Призывает ЕС провести всестороннюю проверку программного обеспечения, IT и коммуникационного оборудования и инфраструктуры, используемых в учреждениях, чтобы исключить потенциально опасные программы и устройства и запретить те, которые были подтверждены как вредоносные, такие как «Лаборатория Касперского», — передает «РИА Новости» со ссылкой на проект документа.

В размещенном в базе данных ЕП документе собраны поправки к проекту резолюции депутата-докладчика от Эстонии Урмаса Паэта по тематике кибербезопасности. В исходной версии «Лаборатория Касперского» не упоминается. При этом упоминаются Россия, Китай и КНДР.

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