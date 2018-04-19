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СМИ: в Москве эвакуировали сотрудников МИД РФ из-за угрозы взрыва

22:32, 19.04.2018
СМИ: в Москве эвакуировали сотрудников МИД РФ из-за угрозы взрыва
Фото: mid.ru

В Москве эвакуировали сотрудников Министерства иностранных дел из-за сообщения об угрозе взрыва.

«После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД России по адресу: Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1, проводится эвакуация сотрудников», — цитирует источник в экстренных службах города «РИА Новости».

ТАСС уточняет, что были эвакуированы 44 человека.

Накануне в Самаре эвакуировали людей из торговых центров «Космопорт» и «Аврора».

Происшествия
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