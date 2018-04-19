СМИ: в Москве эвакуировали сотрудников МИД РФ из-за угрозы взрыва
В Москве эвакуировали сотрудников Министерства иностранных дел из-за сообщения об угрозе взрыва.
«После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД России по адресу: Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1, проводится эвакуация сотрудников», — цитирует источник в экстренных службах города «РИА Новости».
ТАСС уточняет, что были эвакуированы 44 человека.
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