В Самаре эвакуировали людей из торговых центров «Космопорт» и «Аврора»

В Самаре эвакуировали людей из торговых центров «Космопорт» и «Аврора».

Источник в поисково-спасательной службе Самарской области сообщил, что ТЦ «Аврора Молл» эвакуировали из-за звонка о минировании, который поступил в 13.43. Из здания вывели 3500—4000 человек.

В 15.00 экстренные службы завершили проверку торгового центра. Взрывчатых или опасных веществ обнаружено не было, передает 63.ru.



До этого был эвакуирован ТЦ «Космопорт». В нем около 13.00 сработала пожарная сигнализация. Как рассказали порталу очевидцы произошедшего, эвакуация оказалась учебной. Ее устроило руководство торгового центра.



Ранее глава МЧС по Самарской области Олег Бойко предложил закрыть 20 торговых центров региона из-за грубых нарушений противопожарной безопасности. Четыре из них находятся в Самаре.